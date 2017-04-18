مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ 18-4-2017

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ بث مباشر

يخوض نادي ريال مدريد الأسباني مباراة قوية وهامة مساء اليوم الثلاثاء عندما يلتقي مع بايرن ميونخ الألماني في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة التي تقام على ملعب سنتياجو بيرنابيو مساء اليوم في الثامنة و45 دقيقة بتوقيت القاهرة – التاسعة و45 دقيقة بتوقيت السعودية-.

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يدخل ريال مدريد المباراة بعدما تفوق في لقاء الذهاب في ألمانيا بهدفين لواحد خلال الأسبوع الماضي، ليصبح على مقربة من التأهل إلى الدور قبل النهائي من دوري الأبطال الأوروبي.

أما بايرن ميونخ فيرغب في تحقيق عودة جيدة في النتيجة خلال اللقاء الذي يقام على الأراضي الأسبانية من أجل التقدم خطوة جديدة في البطولة الأوروبية في ظل سعيه لتحقيق اللقب.

وبات ضروريا أن يحقق بايرن ميونخ الفوز بفارق هدفين من أجل التأهل على حساب ريال مدريد، بينما يكفي الفريق الأسباني في الفوز أو التعادل، إلى جانب الخسارة بهدف واحد لحسم صعوده.

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ريال مدريد سيخوض المباراة منقوصاً من الثلاثي رافائيل فاران وجاريث بيل بالإضافة إلى بيبي بعدما خلت قائمة الفريق من تواجدهم في ظل الإصابات التي عانوا منها مؤخراً.

أما بايرن ميونخ فشهدت قائمته عودة اللاعب روبيرت ليفاندوفيسكي مجدداً بعدما غاب عن لقاء الذهاب بين الفريقين بعد شكواه من تجدد ألام إصابته من جديد.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

سبق لزين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن قام بإراحة عدد من لاعبي فريقه في المباراة الأخيرة له بالدوري الأسباني “الليجا” مطلع الأسبوع الجاري.

وقام زيدان وقتها بإبعاد الثلاثي كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما ومارسيلو عن المباراة من أجل إراحتهم استعداداً لملاقاة بايرن ميونخ في لقاء اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

من المقرر أن تنقل مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ عبر قناة بي إن سبورت التي تمتلك حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط.

وسيتواجد التونسي عصام الشوالي في ملعب المباراة من أجل التعليق عليها في البث التي سينطلق قبل المباراة بساعة واحدة مع انطلاقة الاستديو التحليلي للمواجهة.