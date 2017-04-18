عبد الحفيظ يرد على إهانة ميدو

عبد الحفيظ: لا نرد على الصغائر

رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على التصريحات التي أدلى بها أحمد حسام “ميدو” المدير الفني لنادي وادي دجلة تجاهه.

وسبق لسيد عبد الحفيظ أن علق على أزمة الزمالك الأخيرة والتي انسحب بسببها الفريق من مباراته أمام مصر المقاصة في الدوري.

وعلق ميدو على تصريحات سيد عبد الحفيظ عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، حيث سخر من حديث مدير الكرة بالأهلي.

وقال ميدو: ” لو فعلاً الكرة تلعب بالقدم فقط وليس باللسان لما تواجد سيد عبد الحفيظ في منصبه الحالي في الأهلي كمدير للكرة “.

ورد مدير الكرة بالأهلي في تصريحات خاصة لـ”أخبار الأهلي”، حيث قال: ” لا نرد على هذه الصغائر، الأهلي أكبر من الرد على هذا الحديث “.

الجدير بالذكر أن الأهلي يتربع حالياً على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 64 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المرتبة الخامسة برصيد 40 نقطة.