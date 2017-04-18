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الزمالك يتراجع ويتوجه لبتروسبورت للاستعداد للجيش

كتب أحمد إبراهيم
- 18 أبريل، 2017 10:09 ص
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الزمالك والشرقية

الزمالك يخوض مرانه على ملعب بتروسبورت استعداداً لملاقاة الجيش

تراجع مسؤولو نادي الزمالك عن فكرة الذهاب إلى ملعب بتروسبورت من أجل انتظار فريق مصر المقاصة التي كان من المقرر لها أن تقام يوم الاحد الماضي.

ورفض الزمالك الحضور لملعب بتروسبورت من أجل مواجهة المقاصة في الدوري المصري الممتاز يوم الأحد الماضي مما تسبب في أزمة بالساحة الرياضية المصرية.

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد أعلن عن خوض فريقه لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري يوم الأربعاء.

ومن المقرر ان يلتقي نادي الزمالك مع الجيش في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية للدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للزمالك خوض مرانه الرئيسي على ملعب بتروسبورت على أن يدخل بعده في معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

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