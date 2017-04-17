مهاجم إفريقي جديد على رادار الأهلي

مهاجم إيفواري مطلوب في الأهلي

دخل المهاجم الإيفواري رزاق سيسيه نجم نادي أسوان في قائمة اهتمامات النادي الأهلي من أجل ضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويراقب مسئولو النادي الأهلي، الإيفواري رزاق سيسيه مهاجم نادي أسوان، بعد تألقه مع ممثل الصعيد خلال الموسم الحالي.

الأهلي يراقب مهاجم أسوان

وجاء تألق اللاعب بالأمس في مباراة أسوان والأهلي، ليعزز من فرص انضمامه للمارد الأحمر في الموسم المقبل، خاصة في ظل رغبة البدري في ضم مهاجم إفريقي مميز، حال رحيل علي معلول.

جدير بالذكر أن الأهلي صرف النظر عن فكرة التعاقد مع مهاجم أجنبي من خارج الدوري، بعد تألق كوليبالي وبسبب أزمة ارتفاع أسعار الدولار في البلاد.