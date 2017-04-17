فيديو| مرتضى منصور: مباراة المقاصة ستعاد وسنواجه الجيش يوم الأربعاء

مرتضى منصور يتمسك بإعادة مباراة المقاصة

شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أن مباراة الفريق أمام مصر المقاصة ستعاد لأنه لم يتم إبلاغنا بتأجيل المباراة 24 ساعة.

وأكد “مرتضى” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية “أون سبورت” مع الإعلامي سيف زاهر أن مباراة المقاصة ستعاد على مسئوليته ولن يتنازل عن إعادة المباراة.

وأوضح رئيس القلعة البيضاء أن المباراة تم إبلاغنا بموعدها يوم السبت الماضي، ولم يبلغنا أحد بأن المباراة ستلعب يوم الأحد.

مرتضى: الزمالك سيواجه طلائع الجيش الأربعاء

وعن مباراة طلائع الجيش، قال:” الزمالك سيواجه طلائع الجيش في موعد المباراة المحدد يوم الأربعاء، ولكن لن نتنازل عن إعادة مباراة المقاصة، ولن يستطيع أحد معاقبة النادي”.

وكان الزمالك قد رفض الحضور لملعب بتروسبورت من أجل خوض مباراة المقاصة، والتي تم إلغاؤها، حيث من المنتظر أن تصدر لجنة المسابقات قرارها في الأزمة خلال ساعات.