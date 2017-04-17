اخبار الاهلى

نصف مليون جنيه من الأهلي لنجم سموحة

كتب وليد مجدي
- 17 أبريل، 2017 10:26 م
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الأهلي يتحرك لحسم ثاني صفقاته الصيفية

تحرك مسئولو الأهلي من أجل حسم ثاني صفقات الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، بالتعاقد مع أيمن أشرف نجم نادي سموحة.

وحصل أيمن أشرف الظهير الأيسر لسموحة على مقدم تعاقد من النادي الأهلي نصف مليون جنيه، بعد حصول النادي على توقيعه على العقود الرسمية.

أيمن أشرف ثاني صفقات الأهلي

وبات أيمن أشرف ثاني صفقات المارد الأحمر في الموسم المقبل، بعد أحمد دويدار مدافع الزمالك السابق وسموحة الحالي.

وجاء التعاقد مع أيمن أشرف في صفقة انتقال حر، حيث ينتهي عقده الحالي مع الفريق السكندري بنهاية الموسم الجاري.

وكان الأهلي قد منح أحمد دويدار مدافع سموحة الحالي مقدم تعاقد 200 ألف جنيه بعد توقيعه على انتقاله للأحمر الموسم المقبل.

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