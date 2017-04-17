عرض فرنسي لضم نجم الأهلي

علي معلول يتلقى عرضا جديدا للرحيل عن الأهلي

تلقى علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضاً جديداً من الدوري الفرنسي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويرغب نادي نانت الفرنسي في الحصول على خدمات مدافع النادي الأهلي علي معلول عقب نهاية الموسم الجاري.

نانت الفرنسي يرغب في ضم علي معلول

ويجهز النادي الفرنسي عرضاً مالياً مغرياً لتقديمه للمارد الأحمر من أجل الظفر بخدمات اللاعب التونسي في الموسم المقبل.

وحددت إدارة القلعة الحمراء مبلغ 2 مليون دولار كشرطاً للموافقة على بيع الظهير التونسي في الصيف المقبل.

جدير بالذكر أن علي معلول مطلوب في أندية الترجي والإفريقي التونسيين وبنفيكا البرتغالي لضمه في الموسم الجديد.