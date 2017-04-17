نجم الأهلي مهدد بالاستبعاد من منتخب مصر

مركز غزال الأهلي مع المنتخب في خطر

بات عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في موقف صعب، قد يحرمه من موقعه في المنتخب المصري، بسبب عدم مشاركته كأساسي في المباريات الماضية.

ويدرس الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب استبعاد عمرو جمال من خططه، حال عدم استمرار غيابه عن قيادة هجوم الأحمر.

دكة بدلاء الأهلي تهدد انضمام عمرو جمال للمنتخب

وأصبح عمرو جمال جليساً لدكة البدلاء في الأهلي، بعد تألق المهاجم الإيفواري سوليماني كوليبالي وقيادته لخط هجوم الفريق.

وسيفتتح المنتخب الوطني أولى مباريات بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 بالكاميرون أمام نظيره منتخب تونس.