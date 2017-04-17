الأهلي يحدد سعر بيع جون أنطوي

الأهلي يستقر على بيع أنطوي

حدد مسئولو النادي الأهلي سعر بيع مهاجم الفريق ، الغاني جون أنطوي والمعار إلى مصر المقاصة حتى نهاية الموسم.

وترغب إدارة الأهلي في الحصول على 4 مليون جنيه من أجل بيع الغاني انطوي بشكل نهائي في الصيف المقبل.

4 مليون جنيه شرط الأهلي لبيع أنطوي

واستقر الرأي داخل القلعة الحمراء على بيع جون أنطوي بشكل نهائي، عقب انتهاء إعارته للنادي الفيومي.

ويرفض الجهاز الفني بقيادة حسام البدري عودة اللاعب من جديد لقلعة الجزيرة، خاصة في ظل الرغبة في التعاقد مع مهاجم إفريقي سوبر إلى جوار كوليبالي وأجاي، حال رحيل علي معلول.