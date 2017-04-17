تطور جديد في ملف احتراف أحمد حجازي

مدافع الأهلي يقرر الاستمرار مع الأحمر

استقر أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاستمرار في صفوف الفريق في الموسم المقبل وعدم الرحيل.

وفقاً لمصدر في الأهلي، فإن حسام البدري المدير الفني للأهلي نجح في إقناع احمد حجازي بغلق ملف الرحيل عن الفريق في الصيف.

وأكد المصدر أن اللاعب وافق على الإستمرار في صفوف الفريق الأحمر لموسم أخر، وتأجيل ملف الإحتراف للموسم بعد المقبل.

البدري مفتاح الأهلي للحفاظ على أحمد حجازي

ويرفض البدري التنازل عن اللاعب، خاصة في ظل رغبته في المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا هذا العام والعودة للعب في مونديال الأندية.