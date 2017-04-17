شرط وحيد من البدري للتعاقد مع ستانلي

محمود طاهر ينتظر الضوء الأخضر من البدري لضم ستانلي

ينتظر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر الضوء الأخضر من حسام البدي مدرب الفريق، لحسم صفقة النيجيري ستانلي مهاجم الزمالك.

وحدد حسام البدري المدير الفني للأهلي شرطاً وحيداً للتعاقد مع النيجيري ستانلي خلال الصيف المقبل، وهو رحيل جونيور أجاي للاحتراف عقب نهاية الموسم.

أجاي يحسم صفقة ستانلي للأهلي

ويرفض البدري التعاقد مع مهاجم وادي دجلة في ظل وجود أجاي الذي يرى البدري بانه أفضل من مهاجم الفارس الأبيض.

ويلعب ستانلي في صفوف الزمالك معاراً حتى نهاية الموسم الجاري، حيث يمتلك الزمالك أحقية شراؤه نهائيا بتفعيل بند الشراء مقابل مليون ونصف المليون دولار، وهو ما يرفض مرتضى منصور دفعه في ظل ارتفاع سعر الدولار.