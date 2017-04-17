ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة أرسنال وميدلزبره

أرسنال ينتزع فوز صعب على حساب ميدلسبره

انتزع فريق أرسنال الإنجليزي فوزا صعبا من أنياب نظيره فريقه ميدلسبره بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة الـ33 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنهى أرسنال الشوط الأول متقدماً بهدف على حساب ميدلسبره، أحرزه التشيلي أليكسيس سانشيز في الدقيقة 42.

أوزيل ينقذ أرسنال من السقوط أمام ميدلسبره

وأدرك ميدلسبره التعادل في الدقيقة 50 عبر الإسباني ألفارو نيجريدو، قبل أن يخطف مسعود أوزيل هدف الفوز للمدفعجية في الدقيقة 71، لينتهي اللقاء بفوز أرسنال 2 – 1 .

وبتلك النتيجة، رفع أرسنال رصيده لـ57 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد ميدلسبره عند 24 نقطة في المركز قبل الأخير.