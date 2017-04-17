بث مباشر مشاهدة مباراة ارسنال وميدلزبرة اليوم 17-4-2017

بث مباشر مباراة ارسنال وميدلزبرة اليوم

يخوض اليوم الإثنين 17-4-2017 فريق أرسنال الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد النني نجم وسط المنتخب الوطني الأول مباراة مهمة للغاية أمام نظيره ميدلزبره.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويستضيف ملعب ريفرسايد ستديوم المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين في مباراة الليلة.

ويسعى كل فريق للفوز بالثلاث نقاط الخاصة بمباراة اليوم في الدوري الانجليزي لتحسين أوضاعه في جدول الترتيب.

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ويدخل فريق أرسنال المباراة بقيادة الفرنسي أرين فينجر المدير الفني المباراة وعينه على الثلاث نقاط لاستعادة هيبته والتخلص من النتائج السيئة التي يقدمها الفريق.

ويعد هذا الموسم من أضعف المواسم لأرسنال منذ سنوات طويلة حيث تأخر الفريق في جدول الترتيب بشكل كبير بعد تدهور نتائجه خلال الفترة الأخيرة.

ويطمع فينجر في إعادة الثقة للاعبي فريقه بتحقيق فوز كبير في مباراة اليوم على ميدلزبره.

ويعاني فريق أرسنال من أزمة كبيرة خلال الفترة الأخيرة أدت إلى تراجع نتائجه بشكل كبير ورغبة الكثير من لاعبيه في الرحيل عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

مشاهدة مباراة ارسنال وميدلزبرة

وانقلبت الجماهير العاشقة للمدفعجية على الفرنسي أرسين فينجر خلال الفترة الأخيرة وتمسكن برحيله نهاية الموسم والاكتفاء بالفترة التي قضاها مع الفريق.

وتلقى فريق أرسنال في آخر مبارياته خسارة جديدة على يد منافسه كريستال بالاس أدى لزيادة الغصب الجماهيري.

في المقابل يطمع فريق ميدلزبرة في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم.

ويسعى ميدلزبرة في استغلال الحالة الغير مستقرة داخل فريق أرسنال من أجل تحقيق الفوز في مباراة اليوم.

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ويطمع فريق ميدلزبرة في أن يقف عاملي الأرض والجمهور في صفه اليوم لزيادة جراح الأرسنال والفوز بالثلاث نقاط.

ويأمل فريق ميدلزبرة في تكرار نفس نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بنتيجة اتعادل السلبي أمام أرسنال في حالة فشله في الفوز خاصة أن النقطة أفضل من ضياع الثلاث نقاط.

ويحتل فريق ارسنال المركز السابع برصيد 54 نقطة بينما ميدلزبرة في المركز قبل الأخير برصيد 24 نقطة.





