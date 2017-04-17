بالصورة.. ميدو يسخر من تصريحات سيد عبد الحفيظ

ميدو: لو الكورة مش باللسان عمر عبد الحفيظ ما كان يبقى مدير كرة في الأهلي

سخر أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للزمالك والحالي لوادي دجلة من تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والتي قال خلالها الحمد لله بأن الإنجليز عندما اخترعوا كرة القدم جعلوها تلعب بالقدم وليست باللسان.

وكتب ميدو عبر حسابه على موقع التواصل “تويتر” :”‏عجيني تصريح سيد عبد الحفيظ بان إنجلترا لما اخترعت الكوره كانت عارفه ان الكوره بالقدم مش باللسان! #ملعوبه”.

وأضاف “‏فعلا لو الكوره بالقدم بس ومافيهاش لسان عمر ما سيد عبد الحفيظ كان هيبقا مدير كوره في الأهلي أبدا”.