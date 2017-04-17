زيدان يعلق على مواجهة ريال مدريد أمام بايرن ميونيخ

زيدان: مواجهة البابرن صعبة ونسعى لتحقيق للفوز

علق الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على مواحهة فريقه غدا أمام بايرن ميونيخ في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا مشددا على صعوبتها.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي للمباراة “‏لن أذهب حول النتيجة السابقة ، سنحاول الفوز بالمباراة ونعلم بأنها ستكون صعبة ، مع هؤلاء اللاعبين من الصعب أختيار تشكيلة”.

وأضاف “‏سوف أقول لكم أن ليس لدينا خطط ، أنا آسف ، لا أعرف ما سوف أقوم به بتغيير شكل الفريق”.

وتابع “‏جميع اللاعبين يقومون بعمل هائل ولقد قمت بأتخاذ القرار ، أنا سعيد بالعمل الذي يقومون به وهذا يجعلني أكون في حيره عند الاختيار”.

وواصل “‏بايرن ميونيخ لايغيرون طريقة لعبهم ، يلعبون نفس الشيء سواء في ملعبهم أو خارج ملعبهم وهذا الامر سوف يكون صعب بالنسبة لنا”.

وأتم حديثه “‏آمل أن لاتكون إصابة غاريث بيل خطيرة ، هو لديه أنزعاج بسيط في ساقه وآمل أن يكون معنا في الأيام القادمة”.