إيناسو يبدء العناد مع مرتضى منصور

إيناسيو يطالب لاعبي الزمالك بالحضوى في مران الغد

بدء البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك العناد مع المستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء وذلك بعدما أبلغ اللاعبين بالحضور إلى التدريبات غدا.

وكان رئيس الزمالك قد أبلغ الجهاز الفني للفريق الأبيض بالذهاب إلى ملعب بترو سبورت غدا لخوض مواجهة مصر المقاصة على الرغم من عدم ذهاب الفريق لخوض المباراة بالأمس وانسحابه من هذه المواجهة كرفص قاطع على رفض الاتحاد المصري بتأجيل المباراة.

وعلى الرغم من إبلاغ رئيس النادي للجهاز الفني بالذهاب لبترو سبورت إلا أن المدير الفني البرتغالي طالبهم بالحضور للتدريبات غد استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة.