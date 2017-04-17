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زيدان يعلن قائمة ريال مدريد المستدعاه لمواجهة بايرن ميونيخ

كتب علي نيوي
- 17 أبريل، 2017 4:03 م
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ريال مدريد

رونالدو وبنزيمة يزينان قائمة ريال مدريد لمواجهة بايرن ميونيخ

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه التي استدعاه لمواجهة ضيفه بايرن ميونيخ في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ولم تشهد قائمة الفريق الملكي تواجد الويلزي جاريث بيل الذي سيغيب عن المباراة بسبب الإصابة بجانب بيبي وفاران.

وضمت قائمة ريال مدريد كلا من :

حراسة المرمى : نافاس – كاسيا – يانيز

خط الدفاع : كارفخال – راموس – ناتشو – مارسيلو – دانيلو

خط الوسط : كروس – خاميس رودريجيز – كاسيميرو – كوفاسيتش – مودريتش – أسينسيو – إيسكو

خط الهجوم : كريستيانو رونالدو – كريم بنزيمة – لوكاس فاسكيز – موراتا.

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