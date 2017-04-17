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إيناسيو يطالب لاعبي الزمالك بعدم الانشغال بأزمة مباراة المقاصة

كتب علي نيوي
- 17 أبريل، 2017 3:46 م
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الزمالك والمقاصة

إيناسيو يطلب من لاعبي الزمالك التركز في التدريبات فقط

طالب البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من لاعبيه بعدم الانشغال بأزمة مباراة الفريق أمام مصر المقاصة والتركيز فقط في التدريبات.

وحرص المدرب البرتغالي على الحديث مع اللاعبين خلال الساعات الماضية حيث طالبهم بأداء المطلوب منهم على أكمل وجه وترك الأمور الإدارة لمجلس الإداراة.

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد رفض خوض مواجهة فريقه أمام مصر المقاصة أمس حيث رفض ذهاب الفرءق لاستاد بترو سبورت على الرغم من ذهاب فريق المقاصة الذي نزل بأرض الملعب حيث قام الحكم محمد فاورق بإلغاء المباراة بعد 20 دقيقة وفقا للقانون.

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