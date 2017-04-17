الأهلي يواجه تليفونات بني سويف الأربعاء المقبل وديا استعدادا لطنطا

الأهلي يواجه تليفونات بني سويف وديا الأربعاء المقبل

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة ودية الأربعاء المقبل أمام فريق تليفونات بني سويف أحد أندية الدرجة الثانية وذلك في إطار الاستعداد لمباراة طنطا المقبلة.

ويواجه الأهلي ضيفه طنطا الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي قرار البدري خوض هذا المباراة الودية عصر الأريعاء المقبل على ستاد مختار التش بمقر النادي بالجزيرة لمنح الفرصة للاعبين الذين لا يشاركون مع الفريق في المباريات الأخيرة في الدوري الممتاز.

وكان البدري قد منح لاعبيهوراحة من التدريبات اليوم على أن يعود للتدريبات غدا استعدادا لمبارا طنطا المقبلة.