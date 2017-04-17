عبد الحفيظ يكيل المديح للإيفواري كوليبالي

عبد الحفيظ: كوليبالي تطور كثيرا واللاعب اكتسب الثقة

أكال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المديح للإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق الأحمر بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه اللاعب مع النادي منذ مشاركته مع الفريق.

وتألق كوليبالي مع الأهلي بعد فترة انتقادات طالته منذ انتقاله للفريق في يناير الماضي حيث أحرز اللاعب 4 أهداف خلال 4 مباريات والتي كان أخرها بالأمس في مرمى أسوان.

وقال عبد الحفيظ مستوى كوليبالي في تطور مستمر واللاعب بدء يكتسب الثقة والتي انعكست على أداؤه مع الفريق خلال المباريات التي شارك فيها.

وأضاف بأن المدير الفني للفريق حسام البدري يعرف تماما الوقت الذي يشارك فيه اللاعبون مع الفريق ، وأعتقد بأن الفرصة اقتربت من عمرو بركات.