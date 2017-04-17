اتحاد الكرة يعلن موقفه النهائي من إعادة مباراة الزمالك والمقاصة

اتحاد الكرة يرفض إعادة مباراة الزمالك والمقاصة

كشف مصدر مقرب داخل اتحاد الكرة المصري عن موقف الجبلاية النهائي من مباراة الأزمة الأخيرة بين الزمالك والمقاصى حيث أشار إلى أن الاتحاد يرفض نهائيا إعادة المباراة.

وكان نادي الزمالك قد قرر عدم ذهابه أمس لملعب بترو سبورت لمواجهة مصر المقاصة ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين والمؤجلة من مسابقة الدوري الممتاز ، بعدما رفض اتحاد الكرة طلب النادي الأبيض تأجيل المبارة في حين ذهب الفريق الفيومي للمباراة وألغى الحكم محمد فاروق المباراة بعد 20 دقيقة من بدايتها.

وأكد مصدر موثوق داخل الجبلاية على رفض إعادة المباراة ، مشيرا إلى أنه من المستحيل أن يتم الرضخ لطلبات أي نادي.

وأضاف المصدر بأن العقوبة ستوقع على الزمالك وفقا للائحة المطبقة باحتساب نتيجة المباراة لصالح المقاصة وخصم 6 نقاط من رصيد الزمالك نهاية الموسم.