اخبار الزمالك كورة مصرية

اتحاد الكرة يعلن موقفه النهائي من إعادة مباراة الزمالك والمقاصة

كتب ihfbib
- 17 أبريل، 2017 2:29 م
20,218
r4g5

اتحاد الكرة يرفض إعادة مباراة الزمالك والمقاصة

كشف مصدر مقرب داخل اتحاد الكرة المصري عن موقف الجبلاية النهائي من مباراة الأزمة الأخيرة بين الزمالك والمقاصى حيث أشار إلى أن الاتحاد يرفض نهائيا إعادة المباراة.

وكان نادي الزمالك قد قرر عدم ذهابه أمس لملعب بترو سبورت لمواجهة مصر المقاصة ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين والمؤجلة من مسابقة الدوري الممتاز ، بعدما رفض اتحاد الكرة طلب النادي الأبيض تأجيل المبارة  في حين ذهب الفريق الفيومي للمباراة وألغى الحكم محمد فاروق المباراة بعد 20 دقيقة من بدايتها.

وأكد مصدر موثوق داخل الجبلاية على رفض إعادة المباراة ، مشيرا إلى أنه من المستحيل أن يتم الرضخ لطلبات أي نادي.

وأضاف المصدر بأن العقوبة ستوقع على الزمالك وفقا للائحة المطبقة باحتساب نتيجة المباراة لصالح المقاصة وخصم 6 نقاط من رصيد الزمالك نهاية الموسم.

شارك برأيك !!