الأزمة تشتعل.. مرتضى منصور يخطر الجهاز الفني للزمالك بالتواجد غدا في بترو سبورت

مرتضى منصور يبلغ الجهاز الفني للزمالك بالذهاب لبترو سبورت غدا

أخطر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض بالتواجد غدا في ملعب بترو سبورت لمواجهة مصر المقاصة.

وأشعل منصور الأزمة المثارة في الساعات الأخيرة بعدما ذهب الفريق الفيومي أمس للمباراة ولم يذهب الزمالك لهذه المباراة ليعلن الحكم محمد فاروق إلغاؤها بعد مرور 20 دقيقة.

وكان رئيس الزمالك قد تحدث في تصريحات تلفزيونية أمس بأن فريقه سيذهب لملعب بترو سبورت يوم الثلاثاء المقبل بناءا على خطاب اتحاد الكرة بتأجيل المباراة.

وأجرى منصور اتصالا هاتفيا بالجهاز الفني للفريق أخبره بالتواجد في ملعب المباراة غدا.