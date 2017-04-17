إيناسيو يعلق على انسحاب الزمالك أمام المقاصة

إيناسيو: لم أرى في أي دوري ما فعله الزمالك

علق البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على انسحاب فريقه من مواجهة مصر المقاصة أمس ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين والمؤجلة من مسابقة الدوري الممتاز.

وأبدى المدرب البرتغالي دهشته من تصرف النادي تجاه هذه المباراة مؤكدا على أن هذا الأمر لا يحدث في أي دوري في العالم.

وأضاف البرتغالي بأن قرار النادي بعدم خوض هذه المباراة لم يرى مثله في البرتغال أو أي في أي دولة أخرى.

وكان الزمالك قد رفض الذهاب لملعب بترو سبورت لمواجهة مصر المقاصة وذلك بعدما رفض اتحاد الكرة تأجيل المباراة.