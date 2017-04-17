نكشف تفاصيل “عتاب” وليد سليمان لعمرو جمال

حقيقة المشادة التي نشبت بين وليد سليمان وعمرو جمال

انتشرت تقارير إعلامية تفيد بوجود مشادة بين الثنائي عمرو جمال ووليد سليمان لاعبي النادي الأهلي بعد انتهاء المباراة التي جمعت الفريق مع أسوان.

وألتقى الأهلي مع أسوان مساء أمس الأحد في المباراة المؤجلة من الجولة للدوري المصري الممتاز، والتي انتهت لصالح القلعة الحمراء بهدفين نظيفين.

وعلم “أخبار الأهلي” أنه لا وجود لمشادة بين ثنائي الأهلي بعد المباراة، حيث الأمر لم يتعدى كونه عتاب من وليد سليمان لعمرو جمال.

وعات سليمان، جمال، على أحد الكرات التي أرسلها له في الدقائق الأخيرة من المباراة، حيث طالبه بالتسديد مباشرة نحو المرمى بدلاً من محاولة مراوغة الدفاع.

وشارك عمرو جمال بدلاً من سليماني كوليبالي في الدقائق الأخيرة من مواجهة أسوان، حيث سنحت له فرصة التسجيل بعد تمريرة من سليمان إلا أنه فضل مراوغة الدفاع.