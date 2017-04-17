عبد الحفيظ يرد على مرتضى منصور في واقعة فتحي

عبد الحفيظ يوضح حقيقة الانذارات الثلاثة لأحمد فتحي

رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي على الأنباء التي رددها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حول تلقى اللاعب أحمد فتحي ثلاث بطاقات صفراء قبل مواجهة الاتحاد.

وكان مرتضى منصور قد أكد على أن فتحي خاض مباراة الاتحاد بدون وجه حق في ظل تلقيه ثلاث بطاقات صفراء قبل بداية المباراة.

وعقب عبد الحفيظ على حديث رئيس الزمالك مبدياً تعجبه من الأهلي، ومؤكداً على أن فتحي لم يخض المباراة بصورة غير قانونية.

وقال مدير الكرة بالأهلي: ” فتحي بدأ الموسم حاملًا إنذارًا من مباراة إنبي في بطولة كأس مصر بتاريخ 4 أغسطس 2016، ثم حصل على الإنذار الثاني والثالث في مباراتي الداخلية بتاريخ 15 أكتوبر بالجولة الرابعة، وطلائع الجيش بتاريخ 23 نوفمبر بالجولة العاشرة “.

وأكمل: ” فتحي تم إيقافه في مباراة النصر للتعدين، وبالتالي فإن رصيده من الإنذارات أصبح صفر، ولم يحصل سوى على بطاقة صفراء وحيدة أمام بتروجت في الجولة الـ23 بتاريخ 24 أبريل 2017 “.

وشدّد عبد الحفيظ على أن اللاعب شارك بشكل قانوني لا يدع مجالا للشك في مباراة الاتحاد السكندري بالجولة الـ24 من مسابقة الدوري.