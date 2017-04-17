ميهوب يعلن حقيقة خلافه مع البدري والتعاقد مع لاعب الأسيوطي

ميهوب: نتابع لاعب الأسيوطي بين عدد كبير من اللاعبين

أعلن علاء ميهوب عن حقيقة الانباء التي تناقلتها وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة عن وجود خلافات بينه وبين حسام البدري المدير الفني للأهلي.

وأشار ميهوب إلى أن ما تردد عن وجود خلافات بينه وبين البدري لا أساس له من الصحة، مؤكداً على أن العلاقة بين الطرفين جيدة للغاية.

وأضاف ميهوب أنه يعمل وفقاً لرؤية ومتطلبات الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، مشدداً على أن فريقه لم يتعاقد مع محمد عنتر لاعب الأسيوطي كما اشيع.

وشدد ميهوب على أنه لا يمتلك التوقيع مع أي لاعب، مشدداً على متابعته للاعب الأسيوطي كما يتابع عدد كبير من اللاعبين في الدوري الممتاز والدرجة الثانية.

واختتم ميهوب حديثه بالتأكيد على أنه سيقدم تقريره عن اللاعبين المطلوب التعاقد معهم بعد نهاية الموسم الجاري إلى حسام البدري الذي يمتلك القرار النهائي بشأن التعاقدات.