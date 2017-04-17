الأهلي يفكر في مباراة ودية قبل مواجهة طنطا

الجهاز الفني للأهلي يفكر في خوض مباراة ودية

يفكر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري في خوض مباراة ودية للفريق قبل اللقاء القادم أمام طنطا في الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع طنطا يوم الأثنين القادم في إطار مباريات الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة من التدريبات اليوم الأثنين في ظل عودة الفريق من رحلته إلى أسوان بعدما خاض مباراة هناك مساء أمس الأحد.

ونجح الاهلي في الفوز على أسوان بهدفين نظيفين في المباراة المؤجلة من الجولة 22 للدوري المصري الممتاز.

ويدرس الجهاز الفني للأهلي خوض مباراة خلال الأسبوع الجاري من أجل تجربة اللاعبين البدلاء في الفريق خلال المباريات السابقة.

ومن المقرر أن يتخذ الجهاز الفني للأهلي قراره النهائي بشأن المباراة الودية خلال الساعات المقبلة بعد العودة إلى القاهرة مباشرة.