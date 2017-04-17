السولية يغيب عن مواجهة الأهلي وطنطا

تأكد غياب السولية عن مواجهة الأهلي وطنطا

تأكد بشكل رسمي غياب اللاعب عمرو السولية لاعب خط وسط النادي الأهلي عن مباراة فريقه المقبلة أمام طنطا في إطار مواجهات الدوري المصري.

وكان السولية قد تلقى بطاقة صفراء في مواجهة الاهلي الأخيرة أمام أسوان التي أقيمت مساء أمس السبت والمؤجلة من الجولة 22 للدوري.

وتلقى السولية بطاقة صفراء هي الثالثة في مسيرته مع الأهلي في الموسم الجاري مما سيبعد اللاعب رسمياً عن اللقا القادم بسبب الإيقاف.

ونجح الاهلي في الفوز على أسوان بهدفين نظيفين في الدوري المصري الممتاز ليحافظ على صدارته للدوري المصري بفارق سبع نقاط عن مصر المقاصة.

ويعد السولية من العناصر الأساسية للأهلي في الفترة الأخيرة بالدوري المصري، حيث يشارك إلى جانب حسام عاشور وعبد الله السعيد في خط الوسط.