كوليبالي يعلق على هدفه في مرمى أسوان

كوليبالي: سجل 15 هدفاً حتى الآن

علق الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم النادي الأهلي على هدفه المسجل في مرمى أسوان خلال المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد.

ونجح كوليبالي في تسجيل هدفاً بين ثنائية الأهلي في شباك أسوان بالمباراة المؤجلة من الجولة 22 للدوري المصري الممتاز.

وكتب المهاجم الإيفواري عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي مؤكداً على سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي على حساب أسوان.

وقال كوليبالي: ” فوز هام جداً الليلة، وعلى الصعيد الخاص، فإنني سعيد بتسجيل 15 هدفاً، أربعة مع الأهلي و11 مع كليمانورك “.

الجدير بالذكر أن فوز الأهلي على أسوان رفع رصيده إلى النقطة 64 ليظل متربعاً على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق سبع نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الثاني.