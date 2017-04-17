مرتضى منصور يهدد: لدي طريقة لإيقاف الدوري نهائياً

مرتضى منصور: سأجعل الفيفا يوقف الدوري ويحل اتحاد الكرة

هدد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بإيقاف منافسات الدوري المصري بصورة نهائية خلال الفترة المقبلة.

وشدد منصور على أنه سيستغل الخطاب الأمني الذي خرج من اتحاد الكرة المصري من أجل إيقاف منافسات البطولة المصرية في الفترة القادمة.

وأوضح رئيس الزمالك بأنه سيتجه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” من أجل إتخاذ قرار بإيقاف الدوري المصري بناء على الخطاب.

وأضاف رئيس الزمالك بأنه سيعمل على حل اتحاد الكرة المصري بقرار من الفيفا وليس عن طريق المحكمة كما حدث في الفترة الماضية.

واختتم مرتضى منصور حديثه بالتأكيد على ان نادي الزمالك يعد أكبر من اتحاد الكرة 100 مرة – على حد وصفه-، مؤكداً على أن ما حدث لا يليق بالقلعة البيضاء.