البدري: الدوري لم ينتهي.. بل أنه يزداد صعوبة

البدري: انسجام كوليبالي مع الأهلي يسعدني

عبر حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب أسوان في المباراة المؤجلة من الجولة 22 للدوري المصري.

وكان الأهلي قد نجح في الفوز على أسوان بهدفين نظيفين مساء أمس الأحد ليرفع رصيده في صدارة جدول ترتيب الدوري إلى 64 نقطة.

وأشار البدري إلى سعادته بانسجام الإيفواري سليماني كوليبالي وتسجيله لهدفاً جديداً مع الفريق خلال المواجهة، مؤكداً على أن اللاعب قدم اداء جيد في المباراة.

وأضاف البدري بأنه يرفض ما يتردد عن حسم الأهلي للقب الدوري المصري، مؤكداً على أن المسابقة ستزداد صعوبة في الفترة المقبلة.

واختتم البدري حديثه بالتأكيد على تراجع أداء الفريق في الشوط الثاني من المباراة في ظل تحقيقه لما أراد في النصف الأول من المواجهة بعدما سجل هدفي الفوز.