رئيس المقاصة مكذباً مرتضى: كنت أتمنى الفوز على الزمالك في الملعب

رئيس المقاصة: اتفقنا مع الزمالك على التأجيل وليس على عدم الذهاب للملعب

أكد محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة على أنه لم يتفق مع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على عدم الذهاب إلى ملعب مباراة الفريق.

وكان الزمالك قد انسحب من المباراة التي كانت ستجمعه مع مصر المقاصة اعتراضاً على موعدها المحدد من جانب لجنة المسابقة باتحاد الكرة المصري.

وأشار عبد السلام إلى أنه تم الاتفاق مع مسؤولي الزمالك على تأجيل المباراة وليس عدم الذها إلى الملعب كما أكد مرتضى منصور في حديث سابق.

وأضاف رئيس المقاصة بأن اتحاد الكرة أبلغ الفريقين بموعد المباراة، مشدداً على أنه إلتزم بما جاء في الخطاب لأن جميع الاندية تدخل تحت مظلة اتحاد الكرة.

وأوضح رئيس المقاصة بأنه ليس سعيداً بالفوز الاعتباري لفريقه على حساب الزمالك، مؤكداً على أنه كان يرغب في تحقيق الفوز داخل الملعب.

واختتم عبد السلام حديثه بالتأكيد على أنه تحدث مع نائب رئيس نادي الزمالك وأبلغه بأنه سيتوجه إلى ملعب المباراة تاركاً أمر الفريق الأبيض لإدارته.