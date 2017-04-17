مرتضى منصور: سأتوجه لملاقاة المقاصة في بتروسبورت يوم الثلاثاء

مرتضى منصور: نستعد حالياً لملاقاة مصر المقاصة يوم الثلاثاء

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على أنه سيتوجه إلى ملعب بتروسبورت غداً الثلاثاء لملاقاة فريق مصر المقاصة في الدوري المصري.

وأشار منصور إلى أنه لم ينسحب من مباراة مصر المقاصة، مؤكداً على أنه تلقى اتصالاً من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ليبلغه بإقامة المواجهة يوم الثلاثاء.

وكان اتحاد الكرة المصري قد احتسب نتيجة مباراة الزمالك والمقاصة لصالح الفريق الفيومي في ظل عدم توجه الأبيض إلى ملعب المباراة.

وأضاف منصور بأن فريقه يستعد حالياً لخوض المواجهة التي ستقام يوم الثلاثاء أمام المقاصة، مشدداً على أن فريقه سيتوجه لملعب بتروسبورت في الوقت المحدد.

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة أعلن رسمياً عن إقامة مباراة الزمالك وطلائع الجيش المؤجلة من الجولة الثانية للدوري المصري يوم الأربعاء القادم.