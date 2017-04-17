بالفيديو| عبد الحفيظ يقصف جبهة مرتضى: الكورة مش باللسان

سيد عبد الحفيظ يرد على هجوم مرتضى منصور

رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على هجوم مرتضى منصور رئيس الزمالك عليه بعد أزمة انسحاب نادي الزمالك من بطولة الدوري.

وأكد “عبد الحيظ في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية “دي إم سي” أنه لا يتحدث عن أشخاص، ولكن أنا احترم نادي الزمالك فهو كيان كبير في الكرة المصرية”.

سيد عبد الحفيظ ينفي الإساءة للزمالك

وأوضح مدير الكرة أن هناك بعض الناس تتحدث عن وجود تحرش رياضي، ليرد قائلاً:” الانجليز لم اخترعوا كرة ،الكورة بتتلعب بالرجلين مش باللسان، لو بتتلعب باللسان كان فيه ناس كتير جدا فرقت، وياريت المنافسة تبقى داخل الملعب فقط”.

ورفض عبد الحفيظ الهجوم على الحكام قائلاً:” نحن نحترم الجميع، وخسرنا أمام الزمالك في الكأس ولم نتحدث بأي سوء عن أحد، ومش كل ما تتغلب نغلط في الحكام”.