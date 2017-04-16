عبد الحفيظ: الدوري لا يزال في الملعب

عبد الحفيظ : سعيد بالفوز على أسوان

أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي سعادته التامة بفوز فريقه الليلة أمام نظيره فريق أسوان بالدوري الممتا.

وأكد “عبد الحفيظ” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون سبورت أن الفريق حقق فوز ثمين وحصد النقاط الثلاث وواصل التربع على صدارة الدوري.

واوضح مدير الكرة أن بطولة الدوري لا تزال في الملعب، رافضا نغمة حسم النادي للقب الدوري، مشيراً إلى أن هناك 10 مباريات متبقية.

سيد عبد الحفيظ: الدوري لم يحسم ومازال في الملعب

ونفى عبد الحفيظ أنباء مشاركة أحمد فتحي أمام الاتحاد وهو موقف، قائلاً:” متعجب من تلك الأنباء، أحمد فتحي شارك في المباراة بشكل سليم واللاعب لم يكن موقوفاً”.