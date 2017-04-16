البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة من مران الغد

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبي الفريق، راحة من تدريبات غد الاثنين، بعد الفوز على أسوان اليوم.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على حساب نظيره أسوان بهدفين نظيفين في المباراة المؤجلة من الجولة الـ22 بالدوري الممتاز.

ومنح البدري للاعبي الأهلي الأساسيين والمستبعدين من مباراة أسوان راحة لمدة 24 ساعة.

الأهلي يستأنف تدريباته الثلاثاء

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته يوم الثلاثاء المقبل، من أجل الاستعداد للمباريات المقبلة للفريق بالدوري المصري الممتاز.