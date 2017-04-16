بالفيديو| مرتضى: قرارت اتحاد الكرة في صفيحة الزبالة وبطولة الدوري باطلة

مرتضى منصور يواصل هجومه على الاتحاد

واصل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجومه العنيف على مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، بعد أزمة مباراة المقاصة.

رئيس الزمالك: اتحاد الكرة منحل وغير شرعي

وقال “مرتضى” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية “المحور”:” قرارت اتحاد الكرة مصيرها صفيحة الزبالة، فهذا الاتحاد منحل وغير شرعي”.

وأضاف:” نادي الزمالك قراراته محترمة، ولدينا شكوى في الاتحاد الدولي ضد اتحاد الكرة، فالاتحاد غير نظام المسابقة، بعد تعديل قائمة المسابقة من 25 لاعب إلى 30، مع إلغاء نظام الإستبدال، ثم تم إعادة العمل بنظام الإستبدال مخالفة للوائح”.

وتابع:” الزمالك وكل الأندية لديها جواب يمنع مشاركة ثلاثة أجانب مع فريق في موسم واحد، وهو ما حدث مع الأهلي، الذي لعب معه علي معلول وأجاي وكوليبالي وجون أنطوي”.