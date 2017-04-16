بالفيديو..أول تعليق من مرتضى منصور بعد انسحاب الزمالك من المقاصة

رئيس الزمالك يفتح النار على الجبلاية

فتح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك النار على مجلس إدارة اتحاد الكرة بعد أزمة انسحاب ناديه من مباراة المقاصة اليوم.

وأكد “مرتضى” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية “المحور” أن ناديه لم ينسحب من مباراة المقاصة، والاتحاد أبلغنا بموعد المباراة يوم الثلاثاء وليس اليوم”.

مرتضى: سنذهب لمواجهة المقاصة يوم الثلاثاء

وأضاف:” فريق الزمالك سيذهب للملعب يوم الثلاثاء من أجل مواجهة فريق مصر للمقاصة”.

وتابع:” هاني أبو ريدة وثروت سويلم أبلغوا نادي الزمالك أن المباراة يوم الثلاثاء ليس الأحد، وسنذهب لخوض اللقاء في الموعد المحدد”.

وواصل مرتضى هجومه على مسئولي الاتحاد قائلاً:” الزمالك مش هفيه والراجل في اتحاد الكرة يغرم الزمالك، لأن موقفنا سليم مليون المية”.

واختتم “مرتضى” حديثه قائلاً:” هستقيل من رئاسة الزمالك ومجلس النواب لو هاني أبو ريدة وثروت سويلم كذبوني”.