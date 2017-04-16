صورة..أول تعليق من أحمد حسن على أزمة مباراة الزمالك والمقاصة

الصقر يفتح النار على الزمالك

هاجم الصقر أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق قرار نادي الزمالك بالإنسحاب من مباراته أمام نادي مصر للمقاصة اليوم بالدوري الممتاز.

وغرد “العميد” عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، واصفاً ما حدث من قبل نادي الزمالك بالفضحية والمهزلة الكروية.

أحمد حسن عن أزمة مباراة الزمالك والمقاصة: فضيحة ومهزلة كروية

وقال الصقر:” فضيحة ومهزلة كروية، أين وزير الرياضة من المهزلة وأين المسئولين عن الرياضة!!”.

وكان الزمالك قد انسحب من مباراة مصرالمقاصة اليوم، حيث لم يحضر الفريق لملعب بتروسبورت لخوض المباراة المؤجلة من الجولة الـ22 بالدوري.