دكة بدلاء قوية للأهلي أمام أسوان

استبعاد 4 لاعبين من قائمة الأهلي أمام أسوان

كشف حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عن قائمة المستبعدين من مباراة فريقه اليوم أمام أسوان في المباراة المؤجلة من الجولة الـ22 بالدوري على استاد أسوان.

وقرر البدري استبعاد الرباعي، أحمد عادل عبد المنعم وكريم نيدفيد وصبري رحيل وعمرو بركات من قائمة الـ18 لاعب.

الكشف عن دكة بدلاء الأهلي أمام أسوان

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، محمد الشناوي، محمد هاني، رامي ربيعة، وليد سليمان, أحمد حمودي، حسام غالي، عمرو جمال”.

وكان البدري قد أعلن عن تشكيلة الأهلي الرسمي والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي معلول، سعد سمير، محمد نجيب، أحمد فتحي

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ميدو جابر، جونيور أجاي، سليمان كوليبالي.