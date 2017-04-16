مفاجأة..المقاصة يرحب بإعادة مباراة الزمالك بشرط

المقاصة يفتح الباب أمام إعادة مباراة الزمالك

فجر بكري سليم نائب رئيس نادي مصر المقاصة مفاجأة كبيرة بشان موقف ناديه من إعادة مباراة الزمالك التي تم إلغاؤها اليوم الأحد.

وأكد “بكري” في تصريحات تليفزيونية أن ناديه المقاصة لا يمانع في إعادة مباراة الزمالك من جديد، ولكن بشرط وحيد.

المقاصة: موافقة اتحاد الكرة شرط إعادة مباراة الزمالك

وأوضح نائب رئيس المقاصة أن موافقة اتحاد الكرة على إعادة المباراة هي شرطنا الوحيد لإعادة اللقاء من جديد.

وكان الزمالك قد انسحب من مباراة المقاصة اليوم، بعد عدم حضوره لملعب بتروسبورت، ليعلن الحكم إنهاء اللقاء، في انتظار قرار لجنة المسابقات الرسمي والعقوبات المنتظرة على القلعة البيضاء.