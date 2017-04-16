مفاجأة نارية في تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة أسوان

البدري يعلن تشكيلة الأهلي لمباراة أسوان

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، عن التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة أسوان، في المباراة المؤجلة من الجولة ال22 بالدوري الممتاز.

ودفع البدري بالمهاجم النيجيري جونيور أجاي أساسياً في تشكيلة المارد الأحمر للمباراة، على حساب اللاعب أحمد حمودي.

أجاي يعود لتشكيلة الأهلي أمام أسوان

وجاء التشكيل الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي معلول، سعد سمير، محمد نجيب، أحمد فتحي

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد، ميدو جابر،

خط الهجوم: أجاي، كوليبالي.