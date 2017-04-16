صورة..نجم الأهلي يسخر من الزمالك

بالصورة..رمضان صبحي يسخر من انسحاب الزمالك

سخر رمضان صبحي نجم النادي الأهلي السابق وستوك سيتي الإنجليزي الحالي من الغريم التقليدي نادي الزمالك، بعد انسحابه من مباراة مصر المقاصة.

وكان الزمالك قد رفض الحضور لملعب بتروسبورت لخوض مباراة المقاصة اليوم الأحد، ليعلن الحكم إلغاء المباراة، بعد انسحاب الزمالك.

رمضان صبحي ينشر صورة في انستجرا للسخرية من الزمالك

وقام رمضان صبحي بنشر صورة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام” يسخر فيها من انسحاب الزمالك من المباراة.

ونشر نجم المارد الأحمر السابق صورة لفريق مصر المقاصة وهو في ملعب بتروسبورت وحيداً، ساخراً من القلعة البيضاء.