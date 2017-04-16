العقوبات المنتظرة على الزمالك بعد انسحابه من مباراة المقاصة

حكم مباراة الزمالك والمقاصة يلغي اللقاء

أطلق الحكم محمد فاروق صافرته معلناً، إلغاء مباراة الزمالك والمقاصة، بعد انسحاب الفريق الأبيض وعدم حضوره لملعب المباراة في بتروسبورت.

وأكد مصدر في اتحاد الكرة أن العقوبات المنتظرة بحق نادي الزمالك ستكون، بخصم ثلاث نقاط من رصيده، إضافة لثلاث نقاط مباراة اليوم التي ستمنح للمقاصة.

خصم النقاط والغرامة المالية في انتظار الزمالك

وأوضح المصدر، أنه سيتم فرض غرامة مالية على القلعة البيضاء قيمتها 200 ألف جنيه مع تحمله تكاليف المباراة والبث التليفزيوني والإعلانات وفقاً للائحة.

وكان الزمالك قد رفض خوض المباراة، وفق لما أعلنه رئيس مرتضى منصور، بسبب قرار الاتحاد تأجيل المباراة لأجل غير مسمى، ثم التراجع وإعلان إقامتها اليوم الأحد في السابعة مساءً.