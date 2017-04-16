رسمياً..الحكم يلغي مباراة الزمالك والمقاصة

محمد فاروق يطلق صافرة إلغاء مباراة الزمالك والمقاصة

قام الحكم محمد فاروق المكلف بإدارة مباراة نادي الزمالك مع نظيره مصر المقاصة، بإلغاء المباراة رسمياً، بسبب عدم حضور الفريق الأبيض لملعب بتروسبورت.

ونزل فريق مصر المقاصة لملعب المباراة في السابعة، إضافة لطاقم التحكيم بالكامل، وانتظروا 20 دقيقة وهي المهلة القانونية، قبل إلغاء المباراة.

وأنهى الحكم صافرة المباراة، حيث سيكتب الحكم الواقعة في تقريره الذي سيرسله للجنة المسابقات التي ستحسم العقوبات الموقعة على نادي الزمالك بشكل رسمي.

وكان الزمالك قد رفض الحضور للمباراة، بسبب تأجيلها من قبل اتحاد الكرة، ثم التراجع عن القرار.