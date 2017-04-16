بالفيديو| حكم مباراة الزمالك والمقاصة: سأنهي اللقاء بعد 20 دقيقة

محمد فاروق يكشف موقف مباراة الزمالك والمقاصة

كشف الحكم محمد فاروق المكلف بإدارة مباراة الزمالك والمقاصة الموقف القانوني من إنهاء المباراة حال عدم وصول لاعبي الفريق الأبيض.

وأكد “محمد فاروق” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية “دي إم سي” أنه سينهي اللقاء بعد 20 دقيقة، حال عدم وصول لاعبي الزمالك للعب.

محمد فاروق: سأنهي المباراة بعد المهلة القانونية

وأوضح أنه سيلغي المباراة بعد المهلة القانونية الـ” 20 دقيقية “، على أن يسجل واقعة عدم حضور الفريق لملعب المباراة في تقرير ويرسلها للجنة المسابقات التي تتخذ القرار النهائي للقاء”.

وكان فريق المقاصة قد نزل أرضية الملعب حالياً، في انتظار قرار الحكم بإلغاء المباراة بسبب عدم حضور لاعبي الزمالك”.