بالفيديو..رئيس الزمالك: اتحاد الكرة مفهوش راجل

مرتضى منصور يفتح النار على الجبلاية

فتح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك النار على اتحاد الكرة، بسبب أزمة مباراة فريقه أمام مصر للمقاصة اليوم، ورفض تأجيل اللقاء.

وهاجم “مرتضى” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية النيل للرياضة:” اتحاد الكرة مفهوش راجل، ومحدش يقدر يخسم نقاط من الزمالك”.

وأضاف:” اتحاد الكرة أخطرنا بموعد المباراة مساء أمس السبت، ولن نلعب المباراة، ومحدش يقدر يعاقب الزمالك”.

مرتضى: اتحاد الكرة تم حله وقراراته باطلة

وتابع:” اتحادالكرة تم حله وجميع قراراته باطلة”.

ويتدرب لاعبي الزمالك في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، في حيني تواجد فريق مصر المقاصة في ملعب بتروسبورت لخوض المباراة”.