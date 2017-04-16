بحضور مرتضى منصور.. الزمالك يؤدي تدريباته ويتجاهل مواجهة المقاصة

الزمالك يخوض تدريباته ويرفض خوض مباراة المقاصة

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة وبحضور رئيس النادي مرتضى منصور.

وتجاهل الفريق الأبيض مواجهته أمام مصر المقاصة والمقرر إقامتها في السابعة من مساء اليوم وذلك بناءا على طلب رئيس النادي.

كان لاعبو الزمالك قد حضروا إلى مقر النادي من أجل خوض التدريبات في مواقعة غريبة ، على الرغم من قرار اتحاد الكرة بإقامة المباراة في موعدها دون تأجيل بعد إرسال خطاب إلى كلا الفريقان.

ومن المقرر أن يلغب محمد فاروق حكم المباراة اللقء عقب مرور 20 دقيقة ، واحتساب النتيجة لصالح المقاصة 2-0 مع خصم 3 نقاط من الزمالك.