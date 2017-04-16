التشكيل الرسمي لقمة مانشستر يونايتد وتشيلسي

كوستا يقود هجوم تشيلسي

أعلن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه الذي سيواجه بعد قليل مضيفه مانشستر يونايتد في قمة مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي :

حراسة المرمى : بيجوفيتش

خط الدفاع : أزبلكويتا – دافيد لويز جاري كاهيل – ماركوس ألونسو

خط الوسط : كانتي – موزيس – ماتيتش – بيدرو – هازارد

خط الهجوم : دييجو كوستا.

راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد

كما أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لهذه الموقعة والذي جاء كالتالي :

حراسة المرمى : دي خيا

خط الدفاع : فالنسيا – بايلي – روخو – دارميان

خط الوسط : فيلايني – هيريرا – أشلي يونج – بوجبا

خط الهجوم : لينجارد – راشفورد.