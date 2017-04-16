ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة الأهلي وأسوان

الأهلي يواصل تربعه على عرش الدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تربعه على عرش صدارة الدوري الممتاز، بعد تخطي عقبة نظيره فريق أسوان اليوم.

وحقق الأهلي الفوز على أسوان بهدفين نظيفين في المباراة المؤجلة من الجولة الـ22 بالدوري الممتاز والتي أقيمت على استاد أسوان.

الأهلي يتخطى أسوان بثنائية

وأحرز الأهلي هدفيه في الشوط الأول من المباراة، حيث تقدم ميدو جابر بالهدف الأول في الدقيقة 8، ثم أضاف الإيفواري سوليماني كوليبالي الهدف الثاني في الدقيقة 12، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 2 – 0.

وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده لـ64 نقطة في المركز الأول، متربعاً على الصدارة، بينما يقبع أسوان في المركز الـ16 برصيد 18 نقطة.